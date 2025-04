La convocazione di un Consiglio comunale per discutere le sei interrogazioni presentate nel corso delle ultime settimane. La richiesta arriva dal consigliere Antonello Manca, firmatario dei documenti che erano stati messi all’ordine del giorno dell'assemblea del 16 aprile scorso. Manca ha inviato una nota al sindaco Andrea Abis e a tutti gli altri consiglieri.

«La complessità e la rilevanza delle interrogazioni richiedono un tempo congruo di trattazione, che difficilmente potrà essere garantito nel corso di una seduta già particolarmente densa di argomenti - si legge nel documento -. È fondamentale che ogni consigliere, anche di minoranza, possa esercitare pienamente il proprio mandato, soprattutto quando si tratta di dare voce a istanze provenienti dalla cittadinanza. Chiedo quindi la convocazione di una seduta dedicata del Consiglio Comunale, da tenersi la prossima settimana in orario serale, possibilmente alle 19:30, in un giorno compatibile con gli impegni familiari e personali dei consiglieri, esclusivamente finalizzata alla trattazione delle interrogazioni presentate dal sottoscritto, in modo da consentire un confronto puntuale e costruttivo sulle tematiche segnalate, nell’interesse della comunità e della trasparenza amministrativa».

Con un’interrogazione Manca chiede informazioni sulla viabilità tra Cabras e Solanas. Con un’altra il perchè della mancata istituzione della commissione pari opportunità. Altre due si riferiscono ad alcuni disagi nel cimitero comunale.

Un'altra è sulle condizioni del giardino della scuola materna di via De Gasperi e l'ultima è sulla inagibilità della spiaggia di Mare Morto a causa delle alghe.

