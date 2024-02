L’obiettivo è quello di liberare spazi nel cantiere comunale di via Emilia. Ma anche disfarsi di materiale ormai inutilizzabile evitando in questo modo di spendere soldi per la riparazione. Con una delibera la Giunta comunale di Cabras ha approvato la dismissione di tanti beni comunali che gli operai non utilizzano da tempo. Materiale che ora verrà analizzato dagli uffici per capire come smaltirlo.

«Qualcosa verrà rottamato», spiega il sindaco Andrea Abis. «Altri beni invece verranno messi in vendita attraverso la pubblicazione di una manifestazione di interesse». Nel cortile del mercato ittico ci sono ad esempio delle tribune da tempo inutilizzate, attualmente irrecuperabili a causa di fenomeni corrosivi che nel tempo ne hanno compromesso la funzionalità. Risulta obsoleto e pertanto non più adeguato alle esigenze funzionali del servizio di trasporto degli alunni anche uno scuolabus.

Nell’elenco approvato dal Comune c’è anche un motorgrader, raramente utilizzato in passato e non più funzionante, poi due rimorchi agricoli e tre autocarri. Nel cantiere è presente inoltre una cippatrice inutilizzata da parecchi anni. Nelle delibera di Giunta si legge che sempre nel cantiere è presente una Fiat del 2001 inutilizzata da parecchi anni «la cui messa in strada comporterebbe elevati oneri di riparazione». Ma anche un Fiorino, la cui vendita o rottamazione sarebbe conveniente rispetto alla riparazione.

© Riproduzione riservata