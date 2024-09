È stata pubblicata questa mattina per il Comune di Cabras la graduatoria dei beneficiari della Carta “Dedicata a te”, il contributo una tantum del valore di 500 euro istituito per la prima volta dalla legge di bilancio 2023 e adeguato nel 2024, destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità come pasta, carne, pesce e ortaggi, carburanti o abbonamenti del trasporto pubblico locale.

A Cabras sono 367 le famiglie beneficiarie che, in queste ore, stanno ricevendo da parte degli uffici comunali le lettere di avviso di ricevimento della somma. Per ottenere la Carta i cittadini non hanno dovuto presentare alcuna richiesta, ma sono stati individuati d’ufficio dall’Inps sulla base del possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale del 4 giugno 2024.

I requisiti si basano sul valore Isee, che non deve superare i 15.000 euro annui. Il contributo è inoltre riconosciuto a nuclei familiari composti da almeno tre persone e tutti i componenti devono essere necessariamente iscritti nell’anagrafe comunale. La misura prevede un solo contributo economico per nucleo familiare, erogato attraverso una carta Postepay, prepagata e ricaricabile, che sarà immediatamente operativa già a partire da settembre 2024. Il primo pagamento deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2024, pena la decadenza dal beneficio. Le somme, inoltre, devono essere interamente utilizzate entro e non oltre il 28 febbraio 2025.

«Ancora una volta dobbiamo fare i conti con una realtà preoccupante, che vede Cabras attestarsi fra i paesi che necessitano di maggiore supporto di tipo sociale ed economico da parte delle istituzioni rispetto al numero di residenti, al pari del capoluogo di provincia», ha dichiarato l’assessora alle Politiche Sociali, Assistenziali, Sanitarie e Pari opportunità Laura Celletti. «È sintomo di una situazione economica non florida per la quale occorre mettere in atto politiche di sostegno sempre più strutturate».

Le carte possono essere ritirate dal beneficiario o da un soggetto terzo appositamente delegato. La graduatoria pubblicata sul sito del Comune di Cabras riporta l’indicazione del numero di Protocollo Dsu (Dichiarazione Sostitutiva Unica) dei beneficiari, che gli stessi dovranno utilizzare per individuare la propria posizione nella lista.

