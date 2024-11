Un regalo per gli studenti più bravi del paese. L'amministrazione comunale di Cabras anche quest'anno prosegue con la politica degli incentivi allo studio assegnando quaranta borse di studio per l'anno 2022-23 e quaranta per il 2023-24, agli studenti più meritevoli che hanno raggiunto una media di voti non inferiore al sette e non hanno riportato alcun debito formativo. Una misura totalmente comunale che si basa sul criterio del reddito, che nei casi in cui supera una soglia specifica diventa un ostacolo per alcuni giovani studenti nel raggiungimento dei sostegni allo studio regionale e nazionale. L'avviso è rivolto a chi ha frequentato la Scuola Secondaria di II grado, comprese le Scuole Paritarie ei Conservatori di musica, pubblici o privati, questi ultimi purché abilitati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato.

“Da anni riteniamo fondamentale premiare i ragazzi per il loro impegno - dichiara l'assessore alla Cultura Carlo Trincas -, si tratta di un incentivo che ha il fine ultimo di incrementare l'entusiasmo degli adolescenti nei confronti dello studio, fungendo da attrattiva da parte di chi potrebbe raggiungere migliori risultati con un piccolo sforzo in più”. Per l'assegnazione delle borse di studio il Comune ha messo a disposizione 16 mila euro del bilancio comunale per le due annualità. La graduatoria sarà stilata sulla base della media dei voti conseguiti in ordine decrescente. La domanda deve essere presentata entro il 17 novembre 2024 esclusivamente attraverso lo sportello telematico del sito web. Alla domanda deve essere allegata la fotocopia dell'attestazione Isee e la fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente, entrambi in corso di validità.

© Riproduzione riservata