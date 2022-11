L’obiettivo è solo uno: avere volontari in campo in occasione di emergenze territoriali come incendi boschivi, calamità naturali, ricerca di persone disperse e anche in occasione di manifestazioni alla quale partecipano tante persone.

Il Comune di Cabras, dopo l’approvazione del regolamento in Consiglio comunale, è alla ricerca di volontari per istituire il Gruppo comunale di protezione civile. Possono aderire i residenti nel Comune di Cabras di età non inferiore a diciotto e non superiore ai sessantacinque anni, ed in ragione di particolari competenze tecniche, anche i residenti di altri Comuni. Potranno essere ammessi a far parte del gruppo comunale anche i soggetti compresi fra i 65 e 75 anni.

Questi però saranno destinati esclusivamente per attività non operative. L’ammissione al Gruppo sarà subordinata alla presentazione di apposita domanda al Comune, dal 1 marzo al 30 aprile e dal 1 ottobre al 30 novembre di ogni anno.

Per il primo anno l’istanza dovrà essere presentata a seguito della pubblicazione di un avviso pubblico. L’ammissione sarà subordinata alla valutazione di idoneità da parte dal sindaco. I volontari ammessi riceveranno in dotazione la divisa e un tesserino di riconoscimento. Anche il coordinatore del Gruppo sarà nominato dal sindaco su proposta dell’assemblea.

© Riproduzione riservata