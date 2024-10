Il Comune di Cabras cerca un funzionario tecnico a tempo indeterminato. Per questo è stato pubblicato un concorso pubblico. Tra i requisiti necessari per partecipare è richiesta la laurea specialistica o magistrale in ingegneria o architettura o titoli equipollenti ai sensi di legge.

La domanda di ammissione alla procedura concorsuale dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica, sul Portale del Reclutamento “inPA”. La domanda di ammissione dovrà essere presentata entro il 17 ottobre. Prevista prima una prova scritta teorico-pratica, che potrà consistere anche in test bilanciati e/o quiz a risposta multipla attinenti al programma degli esami, alla quale accederanno tutti i candidati che avranno presentato domanda di partecipazione alla selezione ammessa con riserva.

Poi una prova orale, alla quale accederanno tutti i candidati che avranno ottenuto una votazione non inferiore a 21/30 alla prova scritta teorico-pratica. La prova scritta teorico/pratica si terrà il 12 novembre in modalità da remoto. La prova orale si terrà invece il 15 novembre dalle 10 nella sala riunioni del Comune di Cabras. Le modalità di accesso alle prove saranno pubblicate all'Albo Pretorio online.

