Sono sei gli operai che a Cabras verranno assunti tramite il Programma “Lavoras”. Questa mattina è stato pubblicato l’avviso pubblico con scadenza di presentazione delle domande fissata per il giorno mercoledì 27 marzo 2024.

Il progetto prevede l’assunzione a tempo determinato, per un periodo di otto mesi, part time, di due muratori, un giardiniere e tre manovali edili. I primi, coadiuvati dai manovali, dovranno occuparsi di attività di manutenzione degli edifici di proprietà del Comune, comprese le scuole e il cimitero comunale, così come di lavori di ripristino e rifacimento dei marciapiedi. Il giardiniere sarà occupato nella manutenzione del verde pubblico, ad esempio con la messa a dimora e la potatura delle piante.

L’avviso si rivolge ai disoccupati residenti o domiciliati a Cabras, iscritti al Centro per l’impiego di Oristano e che abbiano dichiarato la propria immediata disponibilità. Tutti i candidati dovranno essere in possesso di patente di categoria B. La domanda di partecipazione alla selezione potrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica sul portale www.sardegnalavoro.it. Sarà l’Aspal poi a procedere alla formazione degli elenchi dei candidati ammessi. Hanno la precedenza in graduatoria coloro che negli ultimi ventiquattro mesi non hanno partecipato a cantieri comunali. I soggetti ammessi nella graduatoria verranno convocati per una prova di idoneità entro quindici giorni dalla pubblicazione della stessa. Il Servizio Informa Comunità dell’Unione Costa del Sinis Terra dei Giganti è disponibile per informazioni e assistenza previo appuntamento tramite il numero 3408628020.

«Ancora una volta l’amministrazione comunale aderisce con favore a un importante progetto sociale che permette ai soggetti impiegati di autodeterminarsi attraverso il lavoro», ha dichiarato l’assessora alle Politiche Sociali Laura Celletti. «Il contributo da parte dei partecipanti al progetto Lavoras è fondamentale, si presenta infatti come un valido supporto all’attività dell’ufficio tecnico comunale, in quanto incrementa il personale addetto e permette di realizzare degli interventi straordinari, spesso rimandati a causa di un già consistente programma di interventi”», ha spiegato l’assessore al Decoro urbano Carlo Carta.

