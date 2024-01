L'obiettivo è quello di ottimizzare il lavoro. Ma anche dare ai dipendenti nuove responsabilità, tenendo conto delle nuove esigenze del Comune.

Il sindaco di Cabras Andrea Abis ha deciso di rivoluzionare ancora una volta la macchina amministrativa del palazzo di piazza Eleonora d’Arborea. Come aveva fatto cinque anni fa. Tre giorni fa ha firmato i nuovi decreti di nomina.

Abbandona la divisa Barbara Poddi, per cinque anni responsabile della polizia locale. Prende il suo posto Fabrizio Meloni. Poddi, come funzionario amministrativo, prenderà il posto di Sofia Pippia che fino al 31 dicembre era responsabile dell'Area 2, quindi dei Servizi alla persona, cultura, sport e affari generali. Ma non solo.

Sempre Poddi dirigerà l’area sette, quindi Attività commerciali e Suape. Pippia dal Comune sarà in aspettativa, nel senso che non perderà il contratto da parte dell’Ente. Non starà però a casa: sarà lei infatti la nuova responsabile finanziaria della Fondazione Mont’e Prama. Modifiche anche nelle aree. Prima erano 5, ora sono sette, più l’Area marina protetta. La polizia locale ad esempio ora non è accorpata a nessun ufficio.

L’Ufficio tecnico viene diviso invece in due aree: una sarà la 4, con i Lavori pubblici e manutenzioni e sarà guidata dall’ingegnere Giuseppe Podda, l’altra sarà la otto: Urbanistica e edilizia. Per quest’ultima ancora non è stato nominato il responsabile.

Cambi anche per diversi dipendenti. Giancarlo Carrus, Ilaria Lochi e Francesca Caria saranno trasferiti dall’Area 5, quindi Polizia municipale alla nuova Area 7, quindi Attività produttive e Suape. Il dipendente Efisio Spanu Zucca, dall’Area 4 Lavori Pubblici e manutenzioni alla nuova Area 8, Urbanistica, edilizia e patrimonio.

