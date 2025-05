La Cantina Contini propone un nuovo appuntamento che celebra l'incontro tra la musica d'autore e l'eccellenza enologica sarda: venerdì 16 maggio, dalle 20:30, gli spazi della storica cantina di Cabras ospiteranno "Concerto e Degustazione con Enzo Favata".

I partecipanti avranno l'opportunità di immergersi in un viaggio sonoro tra jazz, note mediterranee e suggestioni classiche, abbinate alla degustazione di vino dalla Cantina. La serata inizierà con un aperitivo di benvenuto con degustazione dei vini della casa. A seguire, alle 21, prenderà il via il concerto del noto sassofonista e compositore algherese Enzo Favata, accompagnato da Marcello Peghin alla chitarra e Salvatore Maltana al contrabbasso, tre maestri del jazz italiano uniti da quasi trent'anni di collaborazione musicale.

L'atmosfera unica della corte, trasformata per l'occasione in un'intima sala da concerto all'aperto, farà da cornice all'esibizione di Favata, uno dei musicisti sardi più attivi e riconosciuti a livello nazionale e internazionale, noto per la sua capacità di fondere il jazz con la musica popolare sarda e influenze etniche di tutto il mondo.

Il 25 maggio invece torna l'appuntamento "Cantine Aperte": dalle 11 alle 21 la cantina aprirà completamente le sue porte ai visitatori con un programma ricco di attività. Visite guidate con percorsi alternativi alle ore 11:30 e 15:30 con il laboratorio tematico sulla preparazione della bottarga in abbinamento ai vini, con esperti del settore come Pino Spanu, uno dei più noti e apprezzati maestri di bottarga di muggine a Cabras, e Andrea Balleri, già miglior sommelier d’Italia e brand ambassador della Cantina Contini. Alle ore 17 approfondimento con "Mostacciolo e Vernaccia di Oristano": il tradizionale dolce sardo incontra l’eleganza ossidativa della Vernaccia di Oristano, in un abbinamento che esalta profumi, memoria e identità del territorio.

