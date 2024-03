Via le scritte e tutto ciò che era stato marchiato dai vandali. Grazie a diversi ragazzi del paese tutti gli arredi di piazza Stagno, salotto buono del paese lagunare, sono tornati come nuovi. Sono scesi in campo ancora una volta i ragazzi della Consulta Giovani. Stamattina hanno trascorso diverse ore con vernice e pennelli in mano. In maniera del tutto volontaria hanno pitturato le panchine e le fioriere. Un modo per rendere nuovamente accogliente una delle zone più frequentate dai ragazzi.

«Assieme a loro erano presenti anche Sultan e Hussein, due ragazzi che interpretano nel migliore dei modi il loro sforzo di integrazione - ha voluto specificare il primo cittadino di Cabras Andrea Abis che stamattina ha voluto salutare di persona i giovani al lavoro - Tutto ora splende di bianco ma splende luminosa soprattutto l’azione di tutti questi ragazzi».

Ma non è la prima volta che questo gruppo di giovani agisce per il bene del paese sperando di trascinare in queste buone azioni anche altri ragazzi di Cabras. Ad ottobre scorso infatti, armati di buste e guanti, hanno raccolto i rifiuti presenti in prossimità della piazza, per poi dedicarsi anche in quel caso alla pulizia degli arredi urbani. Giovani propositivi e determinati insomma, che vorrebbero coinvolgere varie fasce di età, comprese le famiglie. E chissà se prima o poi piazza Stagno sarà veramente invasa dai volontari.

