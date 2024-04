Servono soldi. Solo così, secondo il sindaco di Cabras Andrea Abis, il territorio del Sinis potrebbe fare veramente un salto di qualità. “Inutile parlare di sviluppo turistico quando dalla Regione non arrivano mai risorse importanti - dice il primo cittadino lagunare - Serve uno strumento finanziario potente, senza interventi sostanziosi non andiamo da nessuna parte. Ecco perché siamo al lavoro per mettere nero su bianco tutto ciò che vorremo ottenere quanto prima dalla nuova Giunta”.

Il dossier che presto arriverà a Cagliari è bello corposo. Si tratta di un master plan con su scritto tutto ciò che secondo gli amministratori è necessario per lo sviluppo e la crescita del territorio. Una parte del documento è dedicata alla richiesta di risorse per migliorare l’accessibilità e la viabilità di tutta la costa. “Chiediamo alla Regione un finanziamento importante per rendere fruibile tutto il litorale”, dice Abis. Ma sono necessari interventi anche lungo le strade che portano verso il Sinis: “Molti tratti non sono a norma. I vacanzieri ma anche i cittadini devono transitare senza pericoli”. Abis è critico sui trasporti pubblici: “Senza risorse come possiamo garantire ai turisti che devono raggiungere Cabras un trasporto immediato una volta sbarcati in aeroporto o al porto o alla stazione di Oristano? Chiediamo soldi per mettere in piedi un progetto che ci permetta trasferire i visitatori che ci scelgono per trascorrere le ferie”. Ma c'è bisogno di intervenire anche per offrire più servizi.

"Chiediamo alla Regione una riqualificazione urbana di tutta la nostra costa. Servono delle opere pubbliche importanti, anche per proteggere i litorali, per evitare che la sabbia di quarzo che abbiamo solo noi prima o poi sparisca per sempre”. Nel documento in lavorazione c’è anche un parte dedicata allo stagno Mar’e Pontis. “Non conto le volte che abbiamo chiesto all’ormai ex Giunta regionale di intervenire con bonifiche importanti - va avanti Abis - Ma nulla, lo specchio d'acqua è da anni che attende un intervento importante di pulizia”.

