Giovedì 16 gennaio a Cabras verranno eseguiti dei lavori per la riduzione delle perdite idriche, con il collegamento delle nuove reti alle condotte esistenti situate in via Torino e in piazza Stagno.

A partire dalle 8 e fino all'ultimazione dei lavori, stimata per le 16 circa, sarà interrotto parzialmente il flusso idrico proveniente dal potabilizzatore di Oristano Silì, pertanto si verificheranno disservizi nell'abitato di Cabras.

Abbanoa fa sapere che alla ripresa del servizio potrebbero verificarsi transitori e limitati fenomeni di torbidità durante le operazioni di riapertura dell'erogazione alle utenze.

