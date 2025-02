Fino al prossimo lunedì 10 febbraio sarà possibile effettuare le iscrizioni per l’anno scolastico 2025/2026 nelle due scuole dell’infanzia di Cabras e Solanas, che al momento sono riunite nel plesso di via De Gasperi.

Durante il mese di gennaio si sono svolti gli incontri di continuità dedicati ai piccoli studenti in uscita dall’asilo nido comunale e ai loro genitori, accompagnati dalle educatrici del nido, così che potessero conoscere l’offerta formativa proposta. A partecipare agli incontri sono stati anche il sindaco Andrea Abis e l’assessora alle Politiche Sociali Laura Celletti.

«Stiamo dando grande priorità al rifacimento degli edifici scolastici e i lavori proprio alla materna di via De Gasperi sono praticamente quasi ultimati. Una bella e confortevole scuola, animata da ottimo personale», ha detto il primo cittadino Andrea Abis. «La scuola non è solo un contenitore nozionistico, è piuttosto un grande cosmo all’interno del quale si preparano le menti, si nutrono le curiosità e si dipanano i timori, un luogo di crescita necessario - ha aggiunto Celletti - L’infanzia predispone i piccoli cittadini a un primo consapevole approccio col territorio, con le tradizioni e la cultura locale, che sarà alla base del rispetto che i bambini matureranno nei confronti della propria cittadina».

L’infanzia di Cabras e Solanas offre varie attività che accompagneranno i bambini durante le loro giornate. «I programmi sono progettati per favorire non solo l’acquisizione di capacità e competenze comunicative, sensoriali, motorie e intellettive, ma anche per promuovere la conquista dell’autonomia e lo sviluppo di relazioni positive tra coetanei – ha spiegato il dirigente scolastico Paolo Figus -. Ogni attività è pensata per stimolare la curiosità e l’amore per l’apprendimento, creando così un percorso educativo che accompagna i bambini nella scoperta del mondo che li circonda».

Fra i vari progetti rientrano il percorso di musicoterapia finanziato dall’Ente Concerti Alba Pani Passino, il laboratorio di lingua e cultura inglese con docenti specializzate, quello di informatica, di pensiero computazionale e robotica. Non manca l'ducazione ambientale, alimentare e stradale.

