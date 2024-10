Una scuola d’infanzia per ora non è agibile a causa dei lavori di ristrutturazione in corso: è quella di via De Gasperi. Altre due scuole invece, quella di via Machiavelli e di via Leopardi, sempre dell’infanzia, non sono agili a causa di problemi statici. Queste sono state chiuse alcuni anni fa. Un’altra è stata rasa al suolo per rifarla da cima a fondo: è quella di Solanas. Tradotto meglio: tutti i bambini di Cabras sono per ora sono divisi tra le scuole primarie di via Cesare Battisti e di Solanas.

Tante in questi giorni le polemiche delle famiglie. E sulla situazione delle scuole alcuni giorni fa è intervenuta anche la minoranza. Il sindaco Andrea Abis fa il punto: “Nella scuola di via Machiavelli i bambini non rientrano mai più. Non ha i requisiti previsti per legge. Quando riusciremo ad avere le risorse nascerà un centro studio". I bambini non entreranno mai nemmeno nella scuola materna di via Leopardi: "Nonostante i lavori eseguiti dalla vecchia amministrazione la struttura non aveva i certificati di agibilità. Ecco perchè tempo fa abbiamo deciso di chiedere la struttura. Siamo al lavoro per partecipare ad un bando regionale con l’obiettivo di trasformare l’edificio in un centro giovani”. Nella scuola dell'infanzia di via De Gasperi sono invece in corso i lavori di ristrutturazione: "L'ingresso dei bambini è previsto per il 15 ottobre - promette Abis - come anche la somministrazione dei pasti. E a chi si lamenta dico che il problema è quando non si fa, non quando invece ci sono gli operai al lavoro per regalare ai bambini una scuola come si deve”.

