A Cabras fervono i preparativi per organizzare il Festival della bottarga, i prossimi 14 e 15 settembre. Il Comune pochi giorni fa ha pubblicato il banco per i ristoratori che intendono partecipare, ora invece quello per chi vuole far parte della fiera mercato.

Sono ammessi a partecipare, fino ad esaurimento delle aree disponibili, gli operatori titolari di abilitazione all’esercizio del commercio sul suolo pubblico. Possono essere venduti prodotti tipici dell’agroalimentare sardo e in genere i prodotti non rientranti negli avvisi del Gal, dell’artigianato locale e altra oggettistica. Per essere ammessi alla Fiera mercato gli interessati dovranno presentare apposita istanza di partecipazione o tramite la consegna diretta all’ufficio protocollo oppure via pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.cabras.or.it.

In questo caso si dovrà provvedere alla presentazione dell’istanza firmata digitalmente ovvero in firma autografa e successivamente scansionata. Le istanze dovranno essere presentate, secondo la modulistica predisposta dall'ente, entro il 30 agosto. Ulteriori informazioni relative alla partecipazione sono reperibili nel sito istituzionale del Comune.

