Per far conoscere i progetti che a breve verranno messi in atto nella scuola d’infanzia ma anche al nido, il Comune questo pomeriggio ha chiamato a raccolta i genitori. «Il programma per le scuole 0-6 abbraccerà i prossimi due anni e prevede il completo rifacimento dell’asilo nido di via Amsicora e la realizzazione di due poli infanzia, quello di via De Gasperi a Cabras e quello di piazza Muscas a Solanas – ha spiegato il sindaco Andrea Abis -. Questo comporterà, durante il prossimo anno scolastico, una modifica logistica nella frequentazione da parte dei bambini».

I lavori nella scuola di via De Gasperi, per un importo di un milione e 300mila euro, si svolgeranno senza interruzione della didattica e prevedono un accrescimento dell’edificio, con due nuove sezioni che permetteranno di ospitare centocinquanta bambini, la realizzazione di un’area agorà coperta nella parte posteriore del cortile, l’efficientamento energetico con impianto di riscaldamento e climatizzazione e la sistemazione della zona esterna. Ma c’è una novità: via De Gasperi accoglierà per l’anno 2023/2024 anche i bambini della scuola dell’infanzia di Solanas, in quanto l’edificio di piazza Muscas, riaperto due anni fa dopo dieci anni di chiusura, dovrà essere demolito e costruito da zero, con lavori per oltre un milione e mezzo di euro. Dagli attuali 250 metri quadri l’edificio diventerà tre volte più ampio, raggiungendo i 750 metri quadri e arrivando a ospitare cinquanta bambini in più rispetto all’attuale capienza.

Durante la pausa estiva verranno avviati anche i lavori nel nido di via Amsicora, per un importo di 1 milione 136mila euro. «L'intervento - conclude Abis - riguarderà la realizzazione dell’impianto di riscaldamento a pavimento, così che si possa sfruttare per intero il periodo di chiusura dell’edificio mentre i bambini sono in vacanza».

