Troppe auto parcheggiate male a ridosso della spiaggia, che non consentono una viabilità sicura ma nemmeno di percorrere le passerelle e quindi arrivare al mare.

Ecco perché la polizia locale di Cabras ha deciso di intervenire istituendo nuovi divieti. L’ordinanza, firmata dal comandante Fabrizio Meloni, è di ieri e regola il tratto che va da Is Arutas a Corrighias, «al fine di salvaguardare l’incolumità dei pedoni in transito verso l’arenile e, nel contempo, consentire le operazioni di carico e scarico merci per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande e i concessionari dei posteggi sopra indicati».

La polizia locale ha deciso quindi di istituire il divieto di transito esteso a tutte le categorie di veicoli, eccetto gli autocarri impegnati in operazioni di carico e scarico merci esclusivamente dalle 9 alle 12:30 e dalle ore 19, nell’area antistante le passerelle per l’accesso alla spiaggia di Is Aruttas, a partire da tutti gli ingressi lungo il muretto a secco nei pressi del chiosco Sechi e del chiosco Loi. Ma non solo. È vietato fermarsi poi nella strada posta nei pressi della palude di Corrighias e nella strada di penetrazione immediatamente parallela. Il tutto sarà indicato da apposita segnaletica.

