Il Comune sempre più vicino ai cittadini. È online la nuova pagina social della ludoteca di Cabras, un luogo virtuale all’interno del quale le famiglie potranno rimanere aggiornate su tutte le attività in programma per i bambini di età compresa fra i tre e gli undici anni. La pagina si configura con una grafica colorata e giovane e contiene le informazioni sul programma delle varie giornate dedicate ai più piccoli, con il quotidiano aggiornamento sugli eventi e i laboratori creativi, organizzati anche in occasioni particolari durante le festività.

Il servizio si svolge nella struttura di via Amsicora, con apertura pomeridiana, dalle 16 alle 19, e una suddivisione per fasce d’età. Il lunedì possono frequentare i bambini di quattro e cinque anni, il martedì quelli di tre, il mercoledì otto e nove anni, il giovedì sei e sette anni, il venerdì dieci e undici anni. Il servizio garantisce adeguati spazi dedicati alla ludica e alla socializzazione, dove sviluppare relazioni affettive e vivere occasioni di integrazione sociale - afferma l’assessora alle Politiche sociali, sanitarie e assistenziali Laura Celletti -. La ludoteca rappresenta una finestra sul mondo dell’infanzia e si presenta come un servizio importante di supporto alla genitorialità».

«Riteniamo fondamentale che le informazioni sul servizio di ludoteca siano disponibili anche attraverso i social – dichiara invece l’assessora all’Innovazione Alessandra Pinna -. Al giorno d’oggi è doveroso mettere a disposizione tutti i mezzi di comunicazione affinché i genitori possano essere sempre aggiornati sull’offerta dedicata ai propri bambini».

