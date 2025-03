La documentazione presentata non è corretta, ecco perché c'è stata l'esclusione. Il servizio tutela della natura e politiche forestali il 9 maggio del 2024 aveva pubblicato un avviso per selezionare proposte di interventi di tutela, ripristino e uso sostenibile dei siti Natura 2000, da finanziare nell'ambito del Pr Fesr Sardegna grazie alla disponibilità per tutta l'Isola di 20 milioni di euro.

Ha partecipato alla manifestazione di interesse anche il Comune di Cabras attraverso l'Area marina protetta del Sinis. La proposta era quella di realizzare delle passerelle a mare Morto. Il parco marino però è stato escluso. Come si legge nel sito della Regione: «non è stata prodotta la dichiarazione del proprietario delle aree private interessate dall'intervento, con liberatoria per esecuzione dello stesso».

Il sindaco Andrea Abis commenta: «Non possiamo permetterci di perdere questo importante finanziamento, ecco perché ora presenteremo ricorso. Mi una motivazione pretestuosa. La Regione si riferisce a una piccolissima porzione di terra di proprietà di tantissime persone e dove è in corso una successione. Era impossibile avere tutti i nomi, ma non aveva senso nemmeno al livello giuridico. Evidentemente l'intervento non è stato apprezzato». Non va meglio al Comune di Nurachi, che voleva intervenire all'interno dell'Oasi naturalistica di Pischeredda. La Regione ha evidenziato che «La proposta non è coerente rispetto alle tipologie previste dal programma. Si caratterizza prevalentemente infatti per la previsione di attività finalizzate alla valorizzazione e fruizione del sito, piuttosto che per interventi finalizzati alla conservazione di habitat e specie».

Così il sindaco Renzo Ponti: «Anche noi stiamo preparando il ricorso. La Regione dice in sostanza che gli interventi che abbiamo proposto non sono legati solo alla tutela ma anche alla conservazione del sito. Ma nel bando si legge altro».

