La sala operativa dei vigili del fuoco di Oristano ha ricevuto ieri sera una richiesta di soccorso per un incendio divampato all'interno di un container utilizzato per lo smaltimento di rifiuti in un’azienda in via Londra a Santa Giusta.

Il rapido intervento della squadra inviata dalla centrale di via Zara coadiuvata da autobotte ha impedito il propagarsi delle fiamme agli altri container presenti nel piazzale e alle campagne circostanti.

Sul posto anche i Carabinieri per quanto di loro competenza.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata