Dopo oltre cinque anni di chiusura, torna accessibile la scalinata pubblica che conduce all’arenile della marina di Tresnuraghes, in località Noesala. Il sindaco Gianluigi Mastinu, in qualità anche di responsabile dell’area tecnica, ha firmato l’ordinanza che revoca la precedente n. 2 del 13 gennaio 2020, emessa per garantire la sicurezza pubblica durante i lavori di mitigazione del rischio geomorfologico.

La decisione arriva in seguito alla comunicazione ufficiale del direttore dei lavori, l’ingegner Marcello Cherchi, che ha certificato lo scorso 4 luglio l’ultimazione degli interventi. Gli stessi si sono resi necessari per mettere in sicurezza la zona soggetta a dissesti e smottamenti.

Il nuovo provvedimento, immediatamente esecutivo con la pubblicazione sull’albo pretorio, è stato notificato alle ditte coinvolte, alla polizia locale, alla capitaneria di Porto, all’ufficio demanio e alle forze dell’ordine locali. Un passo importante per la fruizione in sicurezza di uno dei luoghi più suggestivi della costa.

