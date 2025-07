Il Comune di Ardauli guarda fiducioso ai bandi regionali per realizzare diversi interventi che caldeggia da tempo.

In particolare, l’esecutivo, guidato dalla sindaca Tina Fadda, vorrebbe mettere mano alla sistemazione e messa in sicurezza delle vie Piave e Tirso che versano in pessime condizioni. Si vorrebbe intervenire anche negli ingressi del paese, in via San Giovanni Bosco.

E ancora nelle vie Torino, Diaz, Puccini, Umberto, nell’ultimo tratto di via Martiri e nel primo di via Marconi, nelle vie San Damiano e Grazia Deledda e nella zona del Pip.

Tra gli interventi che si vorrebbero eseguire, nel caso arrivassero rispose, c’è la sistemazione della rete di raccolta delle acque bianche con realizzazione di nuove griglie, la sostituzione di quelle ammalorate e il potenziamento di quelle considerate insufficienti alla raccolta delle acque piovane. Si punta anche alla messa in sicurezza della parte vecchia del cimitero e alla realizzazione di nuovo loculi.

Attenzione inoltre per il novenario di San Quirico con la manutenzione straordinaria della piazza e la sistemazione del vecchio Municipio. La Giunta ha quindi incaricato gli uffici di predisporre la documentazione per partecipare al bando regionale.

