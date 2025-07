Stretta collaborazione per la campagna antincendio ad Abbasanta tra il Comune e la compagnia barracellare. In questi giorni la Giunta guidata dalla sindaca Patrizia Carta ha infatti approvato la convenzione e stanziato un budget di 10 mila euro per i barracelli, che affiancheranno sino ad ottobre il Corpo Forestale e vigilanza ambientale nella campagna antincendio 2025.

Il contributo verrà erogato subito in modo da consentire l’effettuazione delle spese per l’inizio della campagna antincendio, dall’acquisto dei dispositivi e delle divise sino alle spese per il carburante e per la manutenzione mezzi.

