In tante marine del Sinis si paga già da più di un mese, in altre la sosta blu sta invece per partire. Lungo tutto il litorale, da Cabras a San Vero Milis gli stalli blu saranno in tutto 7mila e 500.

Dal prossimo fine settimana si pagherà anche nella borgata di Funtana Meiga, ad esempio, unica per ora, nel territorio di Cabras, rimasta gratis. Il Comune ha introdotto l'abbonamento di 5 euro per i residenti.

«In appena due giorni abbiamo consegnato già 250 abbonamenti - spiega Paola Bellu, responsabile area Sardegna della Sis che gestisce il servizio - Il pass che garantirà il posto auto nella borgata potrà essere fatto anche ai proprietari di immobili, ai soggetti iscritti a ruolo Tari, agli appartenenti allo stesso nucleo familiare del proprietario, ai suoi parenti di primo grado e alla badante dell'avente diritto».

Nelle spiagge di San Vero Milis la sosta a pagamento partirà invece con un ritardo di quasi un mese rispetto agli anni scorsi. Due giorni fa è terminata la gara per la gestione del servizio. Ha partecipato solo la Sis, la stessa che gestisce gli stalli nelle spiagge di Cabras. Il tempo di installare la strumentazione e delimitare tutti gli spazi, in tutto 3mila, e il servizio potrà partire in tutte le borgate: Putzu Idu, S'Arena Scoada, Mandriola, Sa Mesa Longa, Su Pallosu, Sa Marigosa, Sa Rocca Tunda e Su Crastu Biancu.

Per gli abbonamenti il Comune organizzerà un ufficio nella marina. Anche in questo caso, chi risiede nelle abitazioni avrà un pass rilasciato dal Comune al costo di 5 euro, tutti gli altri invece pagheranno la cosiddetta sosta lunga per tutta la giornata (e non a ore), con un costo minimo di venti euro a seconda del veicolo. Novità non solo nelle strade interne delle borgate dove da sempre i residenti hanno difficoltà ad uscire dalla propria casa per l'invasione delle auto, ma anche sul lungomare di Putzu Idu: qua parcheggio a peso d'oro. Le auto fino a 2 ore pagheranno 5 euro, 7 euro fino a 4 ore e 9 euro per sei ore.

«In tutta la costa del Sinis, tra Cabras e San Vero gestiamero in tutto 7mila e 500 stalli - ribadisce Bellu - con un totale di 90 parchimetri e 40 dipendenti».

© Riproduzione riservata