Ora anche i cittadini potranno consultare il nuovo Piano particolareggiato del centro storico adottato dal Comune di Cabras lo scorso 21 ottobre.

Sono consultabili e scaricabili sul sito del Comune tutti gli elaborati: si tratta di 22 relazioni, 75 schede di isolato, altrettanti profili e 23 tavole tecniche, per un totale di 195 elaborati che riguardano una superficie complessiva di circa 46 ettari comprendente 1.489 unità edilizie.

Il Piano si propone di guidare la trasformazione e la rigenerazione del tessuto urbano nel pieno rispetto della storia e dell’identità dei luoghi e in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale e al Piano di Assetto Idrogeologico. Un Piano che risulta determinante per chi desidera intervenire progettare, costruire, risanare o ristrutturare gli immobili situati nel centro di antica formazione.

«Con l’adozione di questo Piano proseguiamo un percorso di pianificazione che guarda al futuro con rispetto per la nostra storia – dichiara il sindaco di Cabras, Andrea Abis - L’obiettivo è restituire ai cittadini un centro urbano più ordinato, funzionale e coerente con l’identità paesaggistica che caratterizza Cabras e Solanas. Si tratta di uno strumento di lavoro concreto e di grande valore tecnico, che consentirà di orientare gli interventi edilizi verso la qualità e la sostenibilità, nel pieno rispetto delle regole e della memoria dei luoghi».

Il Piano punta alla riqualificazione e tutela del patrimonio edilizio storico, alla valorizzazione degli spazi collettivi e delle aree pubbliche, alla promozione della mobilità sostenibile e alla rivitalizzazione del centro abitato mediante l’avvio di nuove attività economiche compatibili con il contesto. Sarà possibile il riuso delle volumetrie esistenti volto a favorire la nascita di strutture ricettive diffuse e servizi turistici, contribuendo così a un modello di sviluppo locale basato sulla qualità, la sostenibilità e la coerenza paesaggistica.

«Dopo questa pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di Cabras seguirà nel giro di qualche settimana l’avviso sul Buras che consentirà a chiunque di poter presentare osservazioni in forma scritta – afferma l’assessore all’Urbanistica, Enrico Giordano - Dalla data di adozione e fino all’approvazione definitiva da parte della Regione — che concluderà l’iter autorizzativo — trovano applicazione le misure di salvaguardia. Si ha quindi la compresenza, pro tempore, di due strumenti urbanistici entrambi efficaci, il Piano appena adottato e il Piano di Fabbricazione vigente».

