Il pavimento in marmo di Carrara dona alla chiesa lucentezza e eleganza. Questo pomeriggio la chiesa di Santa Maria Assunta ha ospitato nuovamente i fedeli dopo mesi di lavori per la ristrutturazione dell’edificio. La prima messa è stata celebrata dall’ Arcivescovo Monsignor Roberto Carboni, voluto fortemente da Monsignor Giuseppe Sanna, parroco del paese. Tantissimi i cittadini presenti. La celebrazione è stata animata dal coro polifonico. Un regalo di Natale per tutta la comunità che aspettava questo momento da tempo. Del resto l’importante intervento è stato possibile anche grazie ai cittadini. Per eseguire i lavori di ristrutturazione sono stati spesi i 120 mila euro finanziati dalla Cei e altri 55 mila provenienti invece dall'iniziativa dal titolo “Una mattonella di Santa Maria”. Tantissimi cabraresi hanno donato 50 euro per consentire la prima parte del restauro della chiesa. Ancora bisogna terminare il restauro della balaustra dell’altare maggiore. Ieri erano presenti anche i parroci che negli anni sono stati nel paese lagunare. Era presente anche l’Abate Luigi Tiana, originario di Cabras.

