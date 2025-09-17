In occasione del Festival della Bottarga a Cabras, ma anche lungo la costa, arriveranno tantissime persone, ecco perché la provincia di Oristano effettuerà diversi interventi di disinfestazione adulticida contro le zanzare.

Gli operai scenderanno in campo domani, giovedì 18 settembre, a partire dalle 2 nella borgata di San Giovanni di Sinis. Il giorno dopo invece, sempre a partire dalle 2, nella località Peschiera Pontis. Proprio qui venerdì pomeriggio inizia la tre giorni dedicata all'oro giallo del Sinis. Con la dimostrazione della pesca del muggine e le fasi della lavorazione della bottarga.

Sempre alla pescheria, alle 17, si aprirà il Festival alla presenza della presidente della Regione Alessandra Todde. Sabato 20 settembre invece la disinfestazione è prevista in tutto il centro abitato di Cabras e nella frazione di Solanas.

Come fanno sapere dal Comune, gli interventi verranno eseguiti con prodotti autorizzati ambientali e nel rispetto delle normative. Si consiglia però di tenere finestre e porte chiuse durante il trattamento, di ritirare gli animali domestici e coprire eventuali vasche o contenitori d'acqua e di non stendere i panni all'aperto nelle ore precedenti e successive al trattamento.

«Si raccomanda di prestare particolare attenzione alle aree pubbliche interessate - si legge in una nota del Comune di Cabras - e di seguire le indicazioni sopra riportate per garantire la massima efficacia dell'intervento e la sicurezza di persone e animali».

© Riproduzione riservata