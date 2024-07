A Cabras continua l'emergenza sanitaria, anzi, aumenta, vista e considerata la presenza di tanti turisti che soggiornano nel paese. Anche oggi, ma come anche ieri, le porte dell'ambulatorio di via Tharros non si apriranno a causa della mancanza del medico.

A dare l'annuncio come sempre ci ha pensato la Asl di Oristano, nel sito istituzionale. Invitando i cittadini, in caso di necessità, a rivolgersi ai punti di continuità assistenziale vicini. Non si sa ancora invece se il servizio sarà attivo domani, quindi sabato, dalle 20 alle 8 di domenica mattina. Un problema non indifferente questo, visto che a Cabras manca anche un medico di base. Ad aprile scorso è andata in pensione la dottoressa Adriana Muscas che però non è stata mai sostituita.

La Asl di Oristano ha attivato per due giorni a settimana l'ambulatorio Ascot, nella sede di via Tharros, dove si verificano sempre tante attese. Ma non va meglio nemmeno nell'ambulatorio di via Carducci, a Oristano. La prossima settimana, come ha fatto sapere la Asl, le porte si apriranno solo un giorno, giovedì 25 luglio, dalle 20 alle otto del mattino del 26. Salvo riduzioni di orario però, come spesso è capitato.

© Riproduzione riservata