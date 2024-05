Erba alta in tantissime zone del paese, ma non mancano nemmeno i marciapiedi impraticabili. Questa volta denuncia la situazione a Cabras il consigliere di minoranza Antonello Manca, dopo aver raccolto le proteste di tanti cittadini. «A volte il tempo ci fa dimenticare gli impegni e i doveri verso i cittadini così finendo di trascurare le più opportune attività che danno valore e colore al vivere quotidiano - scrive in una nota Manca - Purtroppo questo è il caso emblematico di non vedere anche quello che è visibile nelle vie pubbliche non cogliendo con vera noncuranza della crescita abnorme di erbe infestanti, marciapiedi abbandonati e quasi impraticabili, che avevano tra l’altro il compito di congiurare due centri abitati, Cabras e Solanas».

« Vorremmo – va avanti ancora il consigliere – che non ci si dimentichi frettolosamente di mantenere il luogo pulito, trafficabile, e quanto meno ordinato per chi è costretto, a volte quotidianamente, a praticare quei luoghi. Pertanto, auspichiamo che un pochino di interesse del bene amato sindaco e amministrazione si adoperino per una maggiore attività nei confronti dei luoghi e del quieto vivere».

Le zone dove regna il degrado sono diverse. Non godono di ottima salute quasi tutti gli ingressi del paese, come anche quello di Solanas, arrivando da Oristano. Erbacee poi vicino allo stagno di Cabras, in via Trieste, in corso Umberto e in tante altre aree.

