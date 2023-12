Supportare le imprese locali per le certificazioni necessarie a competere sui nuovi mercati, con l’obiettivo di rendere il Sinis attrattivo per i turisti. Sono uno degli obiettivi del Piano di Azione del Gal Sinis per il periodo 2023-2027, presentato pochi giorni fa.

«Al termine di un intenso calendario fatto di 9 incontri pubblici che hanno visto la partecipazione di cittadini, imprenditori, associazioni e amministratori locali abbiamo presentato un progetto ambizioso in continuità con la passata programmazione ma con l’obiettivo di fare un passo in avanti verso un sistema socio-economico sempre più forte - afferma il presidente del Gal Alessandro Murana -. Il Piano, dal valore complessivo di 2.500.000 euro, pone l’accento su due aree tematiche principali: sistemi di offerta socioculturali e turistico-ricreativi locali e sistemi locali del cibo, distretti, filiere agricole e agroalimentari».

Il direttore del Gal, Cristiano Deiana: «Ora puntiamo con più convinzione ai mercati internazionali, che mostrano un crescente interesse per il nostro ricco patrimonio e per le produzioni agroalimentari di eccellenza delle nostre aziende. Questo approccio non solo valorizza ciò che abbiamo costruito, ma sottolinea anche la nostra determinazione a portare il Sinis e le sue eccellenze nei mercati internazionali. Un elemento fondamentale del Piano è il robusto programma di formazione che include 26 percorsi formativi nei settori del turismo, agroalimentare, ambiente e internazionalizzazione».

«Desidero rivolgere un ringraziamento - continua il presidente Alessandro Murana - a tutti gli operatori, ai sindaci e agli amministratori dei 5 Comuni, alla struttura tecnica del Gal e al gruppo di lavoro che hanno partecipato, proposto e condiviso questo importante progetto di sviluppo territoriale del Sinis, che prosegue e si coordina perfettamente con i progetti dell’unione dei Comuni del Sinis Terra dei Giganti e con quelli dei Comuni associati al Gal Sinis».

