La pacchia sta per finire: nel Sinis mani al portafoglio dal prossimo 16 giugno. Chi vuole parcheggiare l’auto a pochi metri dal mare cristallino anche questa volta dovrà pagare. Strisce blu a San Giovanni di Sinis, Maimoni, Is Arutas e Mari Ermi. Sono confermate le stesse tariffe dell’anno scorso, con la medesima diversificazione tra la tariffa oraria giornaliera e quella notturna, che lascerà comunque libera la sosta dalle 20 all’una del mattino.

A partire da lunedì 12 giugno sarà aperto l’ufficio abbonamenti presso al centro polivalente di via Tharros. Dal 16 giugno l’acquisto del ticket giornaliero potrà essere effettuato anche con l’applicazione PrestoPark. Ma non solo sosta a pagamento.

Terminata la manutenzione delle passerelle, sarà installata anche la cartellonistica informativa, gli scuotitoi che limitano l’asporto involontario della sabbia di quarzo e le passerelle a rotolo che agevolano i disabili. Saranno attivi dal 16 giugno anche i bagni pubblici: si potrà entrare pagando 1 euro.

«Stiamo per iniziare questa nuova stagione con un impegno costante e rinnovato - ha detto il sindaco Andrea Abis - Si tratta di lavori di manutenzione e di installazioni fondamentali, con i quali il Comune garantisce servizi essenziali per la fruizione sostenibile del litorale e che richiedono importanti investimenti. Abbiamo appena ultimato i lavori per il rifacimento del ponte di attraversamento della palude di Mari Ermi. Completamente in legno, è costato più di 100mila euro. La gestione di chilometri di spiagge richiede una grande attenzione e un dispendio economico importante da parte dell’Ente, che in questi anni è riuscito a mantenere alto lo standard ricevendo riconoscimenti di qualità, come quello delle Cinque vele di Legambiente e di Comune riciclone costiero, per il grande sforzo nell’ambito della raccolta differenziata proveniente non solo dall'urbano, ma anche dalle spiagge e dalle borgate costiere che generano grandi quantitativi di rifiuto nel periodo estivo».

Accessibilità garantita anche a Mare Morto, dove in stretta collaborazione con l'Area Marina Protetta sarà completata a breve l’installazione del molo galleggiante amovibile per l'approdo dei mezzi nautici, dotato di sollevatore a bandiera per i disabili.

