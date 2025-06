Tre giornate per riscoprire il legame millenario tra birra, storia e territorio. Il tutto condito da degustazioni guidate, conferenze, visite speciali e intrattenimento per tutte le età. Dal 13 al 15 giugno il villaggio di San Salvatore di Sinis ospita la prima edizione dell’Archeo Beer Fest, un evento che intreccia archeologia, cultura brassicola e musica dal vivo, nel suggestivo scenario del Sinis. Si comincia domani venerdì 13 giugno, con i saluti istituzionali e un viaggio nella storia della birra: dall’Età del Rame alla ricerca scientifica contemporanea, con gli interventi di Luca Pretti (Porto Conte Ricerche) e dell’archeologo Gianfranco Zidda. A seguire, la prima degustazione guidata con Fabio Scintu. Il programma prosegue sabato 14 giugno con la tavola rotonda sul valore culturale della birra, che vedrà coinvolti Coldiretti Sardegna, Porto Conte Ricerche, l’Associazione Homebrewers Sardi e il MIC. In serata, il talk "Once Upon A Place" condotto da Maurizio Orgiana e Valeria Usai anticipa i concerti live dei Mambo Django, Matteo Leone e il djset Cinematica. Domenica 15 giugno, l’incontro con Maria Emanuela Alberti (Università di Firenze) e Generoso Urcioli (Direttore del MEGA) aprirà nuove prospettive sulla birra nell’antichità. La sera, il secondo talk con Jessica Cani (food blogger) e nuova musica live con Wrongonyou, Lovesick e ancora Cinematica djset. Tutti gli eventi sono gratuiti, ad eccezione delle visite guidate. Durante il festival sarà visitabile l’imponente installazione "Museum of the Moon" dell’artista britannico Luke Jerram, un’opera d’arte itinerante che riproduce in scala la superficie lunare.

© Riproduzione riservata