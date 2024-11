lI Comune di Cabras tende la mano a chi organizza eventi civili nell’ambito delle feste religiose che coinvolgono il paese.

Per ottenere i contributi economici è necessario partecipare al bando pubblico promosso dall'amministrazione. Le domande devono essere presentate entro le 12 del 27 novembre 2024, o in busta chiusa mediante la consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune o tramite i servizi postali oppure per via telematica, esclusivamente con l’utilizzo della pec.

«La busta contenente la domanda dovrà recare all’esterno la dicitura: “Bando pubblico contributi annuali festeggiamenti civili 2024”, mentre in caso di pec la stessa dicitura dovrà essere riportata nell’oggetto - fanno sapere dal Comune - Per ogni informazione di natura amministrativa sarà possibile contattare il responsabile del procedimento, la dottoressa Eleonora Dedoni, all’indirizzo mail eleonora.dedoni@comune.cabras.or.it ed inoltre al numero 3470056743, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 o il il martedì dalle 15.30 alle 17».

