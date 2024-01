L’obiettivo è quello di potenziare il lavoro di informazione e sensibilizzazione avviato dall’Area Marina Protetta del Sinis, attraverso campagne di comunicazione specifiche e azioni concrete sul territorio. L’attività del Comune di Cabras a favore della tutela ambientale si arricchisce con la sottoscrizione del protocollo d’intesa con l’associazione di volontariato Plastic Free Onlus, avvenuta questa mattina nel palazzo comunale. «L’interesse comunale per le attività dal forte valore ambientale è massimo – ha affermato il sindaco Andrea Abis -. L’amministrazione garantisce piena partecipazione, attivandosi per intensificare le proposte in seno all’Area marina, e affinché il messaggio della tutela dell’ambiente e dell’impegno dei volontari possa essere accolto da più persone possibile».

Erano presenti alla firma anche l’assessore all’Ambiente Carlo Carta e, per Plastic Free, Angela Maria Collu e Andrea Pigato, referenti dell’associazione rispettivamente per la città di Oristano e per la Provincia. «Si tratta di un accordo importante perché rivolto a una costante attività di pulizia dei tanti chilometri di costa e delle aree umide - afferma soddisfatto l’assessore all’Ambiente Carlo Carta - La cittadinanza attiva è una risorsa fondamentale per il nostro territorio, rappresenta la concretizzazione più alta del senso civico. Tramite attività come questa si mantiene accesa l’attenzione dei cittadini e dei fruitori dei luoghi. Ci auguriamo che altri soggetti privati e associazioni possano emulare questa nobile iniziativa».

Le iniziative sottoscritte nell’accordo riguardano appuntamenti di pulizie ambientali per la rimozione dalla natura di plastica e rifiuti non pericolosi, sensibilizzazione ambientale nelle scuole, sensibilizzazione online geolocalizzata sul territorio attraverso i social network, la presenza di stand informativi durante eventi e manifestazioni di interesse ambientale e attività di salvaguardia del territorio attraverso segnalazioni di abbandoni illeciti di rifiuti. Tra le prime attività proposte in collaborazione tra Plastic Free e Comune di Cabras c’è la passeggiata ecologica che si terrà domenica 21 gennaio dalle 9.30 a San Giovanni di Sinis.

