Gli operatori turistici sono avvisati: anche a Cabras è obbligatorio, a partire dal primo gennaio scorso, esporre il Cin, il Codice Identificativo Nazionale obbligatorio e indispensabile per identificare la struttura a livello nazionale, all'esterno dello stabile in cui è collocato l'appartamento o la struttura.

Il Comune lagunare, con una delibera specifica, ha fissato le regole per l’apposizione della targhetta. Il materiale che gli operatori possono utilizzare è il plexiglass o l’alluminio o il polietilene trasparente o con finitura metallica. Lo spessore non deve essere più di 11 millimetri. Mentre la dimensione massima deve essere massimo di 100 x 30 millimetri. Deve essere inoltre visibile e idoneo. Per il fissaggio bisogna utilizzare due distanziali in alluminio, oppure la tecnica dell’incollaggio.

Come fanno sapere dal Comune, l’intervento è considerato come edilizia libera, in assenza di autorizzazione paesaggistica, senza la necessità di presentazione di una specifica pratica Suape. La polizia locale si occuperà a breve di effettuare tutti i controlli. Per chi non rispetta le regole sono previste sanzioni salate.

