Un programma denso di eventi il 25 maggio a Cabras in occasione di “Cantine Aperte”, l'iniziativa enoturistica più prestigiosa d'Italia alla sua 32esima edizione. L'evento, che vede la partecipazione delle cantine affiliate al Movimento Turismo del Vino, tra cui appunto la Cantina Contini, è l’occasione per promuovere le degustazioni, ma anche un’esperienza diversa dal comune.

La giornata di inizierà la mattina alle 9 con le visite e degustazioni guidate nello spazio multifunzionale della cantina. Qui i visitatori potranno scoprire i segreti della vinificazione e dell'affinamento dei vini, soprattutto quelli invecchiati come quelli da uve Vernaccia di Oristano. Degustazioni di vini saranno disponibili per tutto il giorno, con un'esclusiva offerta di un calice in sacchetta che include tre vini selezionati più un piatto gourmet.

Una grande festa, con street food, dj set che animeranno la giornata assieme a percorsi culturali, workshop di design e architettura tradizionale. Ad accompagnare le degustazioni negli spazi interni della cantina, anche numerose iniziative con sottofondo in musica. Previsti inoltre percorsi naturalistici appositamente studiati per scoprire meglio il territorio del Sinis.

