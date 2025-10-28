A Cabras continua il fenomeno dell’abbandono dei cani. Ieri sono stati abbandonati due cuccioli nello spiazzo dell’Hotel Sa Pedrera, lungo la strada provinciale 6. Le forze dell’ordine hanno prontamente avviato le procedure di denuncia dell’accaduto al fine di individuare i responsabili. “Chiunque abbandona animali domestici è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 5mila a 10 mila euro - ricordano dal Comune di Cabras - I cuccioli, di poco più di un mese, Nuvola e Orso, sono stati presi in cura, sono in salute e sono stati vaccinati. In questo momento sono in stallo da una balia ma cercano al più presto una famiglia che li possa accogliere e dargli le attenzioni che meritano”.

Chi fosse interessato all'adozione di uno o entrambi i cuccioli può scrivere una email alla polizia locale all'indirizzo polizia.locale@comune.cabras.or.it con oggetto: Adozione e nome del cane.

