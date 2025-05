Una fuga che fa discutere. A Cabras da poche settimane nove bambini che frequentavano la scuola materna di via De Gasperi, struttura nuova di zecca dopo i lavori di ristrutturazione da parte del Comune, hanno deciso di fare le valigie e trasferirsi alla scuola d'infanzia di Torregrande. Quasi una classe quindi è stata dimezzata. Per l'amministrazione comunale un danno non indifferente, viste le risorse che da diversi anni sta investendo su tutte le scuole del paese, soprattutto su quella di via De Gasperi.

Il primo cittadino Andrea Abis non nasconde il dispiacere: "Purtroppo sono venuto a conoscenza del trasferimento a cose fatte, quando i genitori dei bambini si sono presentati in Comune per spiegarmi la situazione che stavano vivendo da tempo. Altrimenti avrei fatto di tutto per evitare questa fuga. I bambini di Cabras devono restare nel loro paese, anche alla luce dei tanti investimenti che stiamo portando avanti. A Solanas ad esempio sta nascendo una scuola nuova di zecca. Non possiamo permetterci di avere bambini che si allontanano".

Sulle motivazioni del trasferimento Abis spiega: "So che ci sono stati degli attriti tra i genitori e le insegnanti. Così mi è stato detto dalle famiglie". Abis però non ha lasciato perdere, nonostante il trasferimento già avvenuto e l'anno scolastico quasi giunto al termine: "Ho chiesto l'intervento dei servizi sociali del Comune che stanno preparando una relazione sulla vicenda. Per avere chiara la situazione, insomma, che pare sia degenerata. Poi presenterò la documentazione alla dirigenza scolastica chiedendo di mettere in pratica tutte le azioni possibili per far sì che i nove bambini ritornino a Cabras dal prossimo settembre. Per noi Comune non è semplice intervenire quando ci sono tensioni tra scuola e famiglie, ma questa situazione va assolutamente risolta".

