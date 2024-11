Un aiuto per chi non può pagare l’affitto di casa.

Il Comune di Cabras ha approvato la graduatoria provvisoria per il riconoscimento del contributo per il pagamento dei canoni di locazione per l’anno 2024.

È possibile scaricare dal sito istituzionale l'elenco integrale degli ammessi e l’elenco dei non ammessi al beneficio.

«Al fine di tutelare il diritto alla riservatezza dei dati personali dei cittadini - scrive il Comune in una nota - la graduatoria è pubblicata con l’omissione dei dati che possano ricondurre all’identità dei richiedenti il beneficio».

I diretti interessati potranno presentare integrazione documentale o eventuali ricorsi avverso la graduatoria provvisoria entro il 7 novembre. Il fabbisogno provvisorio da richiedere alla Regione ammonta a euro 201.640,25.

Qualora non dovesse pervenire alcun ricorso la graduatoria provvisoria verrà considerata definitiva.

