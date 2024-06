Poche iscrizioni, ecco perché il Comune di Cabras ha stabilito di prorogare i termini per la presentazione delle domande per il servizio “E-stiamo insieme 2024” fino alle 12 del 6 giugno 2024. «In ragione del numero delle istanze pervenute si intende favorire la massima partecipazione delle famiglie», fanno sapere dagli uffici comunali. Sempre dal Comune fanno sapere che i nuclei familiari i cui figli siano stati ammessi a partecipare al Progetto “E-stiamo insieme 2024” avranno la possibilità di suddividere il pagamento della quota di partecipazione in due tranches, di cui la prima relativa alla prima mensilità di partecipazione al Progetto e la seconda relativa all’ultimo periodo, secondo le indicazioni della graduatoria di ammissione.

Al momento della pubblicazione della graduatoria degli ammessi al Progetto “E-stiamo insieme 2024”, saranno riportati sia gli importi da versare, che i termini per la presentazione delle relative ricevute. In ogni caso l'ammissione al Progetto “E-stiamo insieme 2024” sarà possibile solo fino ad esaurimento dei fondi stanziati per la realizzazione del progetto stesso.

© Riproduzione riservata