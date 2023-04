L’obiettivo è quello di fruire la costa tutelando però l’aspetto ambientale e paesaggistico. Allo stesso tempo promuovere lo sviluppo del territorio e creare nuove di condizioni per investimenti e iniziative economiche legate al turismo. Il Comune di Cabras guidato dal sindaco Andrea Abis è pronto per adottare il Pul, il Piano di utlizzo del litorale.

L'importante documento urbanistico sbarcherà nei banchi del prossimo Consiglio comunale, in programma martedì prossimo 4 aprile. La seduta è stata convocata per le18:30, come sempre al centro polivalente di via Tharros. L’assemblea verrà trasmessa in diretta anche sulla pagina Facebook del Comune di Cabras. Un modo per raggiungere e coinvolgere più cittadini possibili.

Il Pul, che disciplina la fruizione dei litorali, dopo l'adozione sarà a disposizione dei cittadini per la consultazione. Sarà pubblicato sia sul sito istituzionale del Comune e sul Buras. Entro 60 giorni dalla pubblicazione, come prevede la legge, chiunque potrà presentare osservazioni in forma scritta.

Sempre durante la prossima seduta il Consiglio comunale di Cabras sarà chiamato ad approvare il documento in difesa della sanità pubblica proposta del coordinamento dei comitati sardi per la sanità, nato a dicembre dello scorso anno proprio con lo scopo di dialogare con le amministrazioni comunali sui problemi della sanità. Ma non solo. Al terzo punto dell'ordine del giorno c’è anche il rinnovo della convenzione per la regolamentazione del rapporto di gestione tra il Ministero dell’Ambiente e il Comune di Cabras per la gestione dell’Area marina Protetta del Sinis – Isola di Mal di Ventre.

