Allarme a Cabras per la scomparsa di un pescatore di 47 anni nelle acque dello stagno di Mar’e Pontis.

Ferdinando Piga, da quanto si apprende, era andato a pescare da solo a bordo del suo gommone, ma non ha fatto rientro. Ad avvisare i soccorsi è stata la compagna intorno alle 21.30, spaventata perché al telefono l'uomo non rispondeva ormai da troppo tempo.

Barca e reti sono state trovate da alcune persone che si trovavano in zona, ma dell’uomo nessuna traccia.

Sul posto per le ricerche i vigili del fuoco del comando di Oristano e i sommozzatori direttamente da Cagliari. Ma anche tanti cittadini e amici di Piga, padre di un bambino di 12 anni.

La zona dove il pescatore molto probabilmente è finito in acqua si trova in località Nas'e Canna, a destra dello scolmatore, verso Is Arutas. Un’area difficile da raggiungere a piedi o in auto.

