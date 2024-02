In alcuni punti sembra che sia passato un uragano. A Cabras la borgata marina di San Giovanni di Sinis è invasa dai cinghiali: gli animali stanno devastando strade, piazze e ora anche gli ingressi delle abitazioni.

Una situazione ormai fuori controllo che fa paura, sia a chi abita a pochi metri dal mare ma anche agli amministratori comunali che chiedono aiuto alla Provincia.

Gli animali del resto sono tantissimi e girano la borgata come se niente fosse. Scavano in ogni angolo creando buche enormi. In tanti tratti le aiuole non esistono più: si sono trasformate in un cumulo di terra.

Negli ultimi giorni sono stati danneggiati anche gli ingressi delle abitazioni: i cinghiali hanno sollevato le mattonelle presenti a ridosso delle porte.

Il sindaco di Cabras Andrea Abis è chiaro: «Domani è Pasqua, dopo domani è estate: c’è a rischio la stagione turistica ma anche l’incolumità delle persone. Serve subito un Piano di controllo, prima che sia troppo tardi». Abis alcuni giorni fa ha invaso anche una nota a Provincia, prefetto e Forestale: «Si segnalano anche numerosi incidenti stradali per attraversamento improvviso dell’animale lungo la provinciale sei - si legge nel documento - Ma destano preoccupazione anche i possibili rischi di attacco diretto alla persona. Occorre pertanto mettere urgentemente in campo un'operazione mirata che fornisca una risposta concreta. Chiediamo alla Provincia di voler considerare con assoluta priorità l’attuazione di un Piano di interventi di controllo della specie».

