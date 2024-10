I cittadini di Cabras che intendono ricoprire l'incarico di presidente di seggio elettorale, possono fare domanda di inserimento nell'Albo delle persone idonee all'Ufficio di Presidente di seggio entro il mese di ottobre. Lo riferisce il Comune. Nella domanda, redatta in carta semplice, dovranno essere indicate la data di nascita, la residenza, la professione, arte o mestiere ed il titolo di studio.

Può assumere l’incarico chi non ha superato il settantesimo anno di età, chi è in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, chi non è dipendente dei Ministeri dell'Interno, Poste e Telecomunicazioni, chi non appartiene alle forze armate e chi non svolge funzioni presso le Asl.

Non sono ammessi i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni normalmente addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali. La domanda va presentata tramite lo sportello telematico del Comune oppure direttamente alla sede del Servizio Protocollo, in piazza Eleonora d’Arborea.

