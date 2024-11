L’obiettivo è quello di permettere ai cittadini ma anche ai tecnici di consultare gratuitamente le informazioni sul territorio in materia di edilizia. È online sul sito web del Comune di Cabras il nuovo servizio Urbis Map. Tramite questo strumento sarà ora più semplice verificare ogni dettaglio di interesse in quanto contiene graficamente il Piano di fabbricazione vigente e tutti i vincoli sono geomappati. Sarà sufficiente accedere al sito del Comune di Cabras, sezione “Ufficio Urbanistica” e cliccare sul pulsante di rinvio al geoportale Urbis Map per iniziare la consultazione.

Digitando sulla barra di ricerca la parola “Cabras”, o zoomando sulla mappa, ci si può immediatamente posizionare in cartografia sul proprio punto di interesse e ottenere in anteprima le informazioni contenute nel Certificato di Destinazione Urbanistica che viene rilasciato dall’ufficio Tecnico. Selezionando il menù a tendina “Layer” del Comune, si potrà scegliere se visualizzare la mappa catastale, il programma di fabbricazione o la carta delle terre a uso civico.

«La consultazione è libera, non richiede necessariamente un accesso con credenziali e consente di reperire le informazioni in maniera rapida e in qualsiasi momento e con qualsiasi supporto digitale, dal telefono al computer», afferma l’assessore all’Urbanistica, Enrico Giordano. «Abbiamo aderito al programma perché riteniamo che si tratti di un servizio molto utile, che semplifica la comunicazione tra il cittadino e la pubblica amministrazione relativamente ai dati edilizi».

© Riproduzione riservata