Un esercito di candidati per un solo posto. Al concorso per l’assunzione di un vigile urbano a tempo indeterminato indetto dal Comune di Cabras si sono presentati in settanta. Non pochi insomma.

Due anni fa invece, per due posti, le candidature erano state 78. La selezione anche questa volta prevede una prova scritta, una orale e una pratica.

Tutti i candidati che avranno ottenuto una votazione non inferiore a 21 punti alla prova scritta accederanno alla prova orale. Superata anche la seconda prova con una valutazione uguale o superiore a 21, verrà verificata l’abilità fisica. L’8 aprile si terrà la prova scritta, quella orale è in programma il 15 aprile, quella di abilità fisica il 17 al palazzetto dello sport, in via Tharros.

Una prevede 50 salti con la fune, c’è poi il test navetta, una sorta di gara di velocità e infine piegamenti sulle braccia a corpo teso. L’assunzione del candidato vincitore è prevista per il prossimo 22 aprile.

«Ci aspettavamo tanti candidati - ha detto il sindaco di Cabras Andrea Abis - Non è stata una sorpresa. A mio avviso si tratta di un dato positivo anche perché Cabras è un Comune impegnativo. Evidentemente c’è tanta voglia di fare».

«I settantasette candidati - ha detto ancora il primo cittadino - sono stati ammessi tutti con riserva di verifica dei requisiti. L’assunzione per noi è urgente. Dopo il cambio di mansione dell’ormai ex comandante e il trasferimento di un altro vigile siamo a meno due operatori. Troppi per il nostro Comune».

Attualmente i vigili assunti a tempo indeterminato sono sei. A giugno verranno assunti quelli stagionali, indispensabili per il controllo della costa del Sinis da fino a settembre invaso dai turisti.

