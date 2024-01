Diverse bottiglie di latte e merendine di ogni tipo, tutte rigorosamente di marca. Ma anche pasta, zucchero e tanto altro ancora. Non è l’elenco della spesa, quella che anche a Cabras in tanti non riescono più a fare. Ma tutto ciò che qualcuno ha deciso di abbandonare nei cestini installati dal Comune per buttare le cartacce.

È accaduto in via Kolbe, nei giardini pubblici. Qualcuno ha deciso di abbandonare diverse buste piene di generi alimentari. Qualche prodotto era scaduto da due giorni, ciò vuol dire che si poteva tranquillamente utilizzare, del resto la scadenza riportata è sempre indicativa.

Tutto era perfettamente confezionato. Valore della spesa: circa 50 euro.

Un gesto che non ha lasciato indifferenti le persone che passavano da quelle parti. Soprattutto alla luce delle tante donazioni che da pochissimo, in occasione del Natale, i cittadini di Cabras hanno voluto fare per aiutare le famiglie in difficoltà. Iniziativa organizzata dal Comune. Ma non solo.

Il cibo, infatti, è stato abbandonato dove non si poteva. I generi alimentari presenti nelle buste dovevano essere smaltiti attraverso la raccolta differenziata porta a porta.

