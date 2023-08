Anche quest’anno l’Amministrazione comunale di Busachi guidata dal sindaco Giovanni Orrù ha pensato agli anziani e alle persone sole del paese che vorrebbero seguire le funzioni religiose nel novenario campestre di Santa Susanna.

Per questo, come già accaduto in passato, il Comune ha attivato il servizio di bus navetta alla volta di Santa Susanna.

Il simulacro della Santa domani mercoledì 2 agosto, alle 17,30, verrà accompagnato in processione al novenario dove sino al 9 agosto, alle 18,30, saranno celebrate messa e novena. Il 10 la funzione sarà preceduta alle 18,30 dalla processione accompagnata dai cavalieri. L’11 la messa alle 10,30.

I festeggiamenti civili domani prevedono balli in piazza e gara poetica. Il 10 balli in piazza con Silvano Fadda e a seguire karaoke. L’11, di pomeriggio, intrattenimento per i bambini, poi balli e spettacolo di musica etnica con Massimo Pitzalis e Carla Denule. A seguire DJ set.

Il 12 un evento a cura della Consulta giovani.

