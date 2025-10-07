Busachi in festa per l'arrivo del nuovo parroco don Alessandro ManunzaDon Giovanni Marras dopo 26 anni torna ad Allai, suo paese natale
Comunità in festa a Busachi per accogliere il nuovo parroco, don Alessandro Manunza. Dopo 26 anni ha sostituito Don Giovanni Marras, che è stato trasferito invece ad Allai, suo paese natale.
Tante le persone che hanno preso parte alla cerimonia di insediamento di don Giovanni (che è parroco anche a Neoneli ed Ula Tirso). Otto i sacerdoti che hanno concelebrato la messa con il nuovo parroco.
«È stata un’accoglienza partecipatissima e calorosa da parte della comunità di Busachi», spiega il sindaco Giovanni Orrù. Il primo cittadino ha quindi augurato un buon lavoro per il nuovo incarico e ha dato la massima collaborazione da parte del Comune . «A nome della comunità – prosegue Orrù - abbiamo voluto omaggiare don Alessandro per aversi fatto di questo nuovo incarico, di un’icona che rappresenta la Santissima Trinità».
La cerimonia si è conclusa con un invito organizzato dalle catechiste.