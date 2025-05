A Busachi passa in via definitiva la variante al Piano Particolareggiato della borgata di Santa Susanna, Nel novenario campestre, ha evidenziato il sindaco Giovanni Orrù, verrà realizzato un locale polifunzionale a servizio di associazioni e comitati, noveranti ma anche escursionisti. Un risultato al quale la sua amministrazione puntava da tempo per soddisfare le esigenze della cittadinanza. Il primo cittadino ha ricordato il lungo iter amministrativo percorso e annunciato che i lavori saranno appaltati entro l’anno.

Prima di accordare il voto a favore la capogruppo della minoranza Giuditta Serra ha evidenziato che «pur essendo lodevole l’iniziativa, di grande interesse sociale al servizio di Associazioni e Comitati, tuttavia non condivido il modus operandi. Gli interventi devono essere visti e inseriti in una strategia globale, con una visione proiettata al coinvolgimento dei privati».

Il vicesindaco Lino Cordella ha quindi replicato: «Questa Amministrazione ha sempre avuto una visione chiara e ambiziosa fin dalla stesura del programma elettorale».

Si è quindi soffermato sulla sottoscrizione di un protocollo d’intesa per inserire Santa Susanna nella rete escursionistica dei Caminantes. Ha ricordato che già nel 2023 “sono stati ospitati 31 caminantes a Santa Susanna, e alcuni di loro sono stati accolti in paese per pernottare nelle case disabitate, a dimostrazione dell’ospitalità busachese”. Il progetto prevede di realizzare un locale-ristorante, con bagni con docce e uno spazio all’aperto per il barbecue.

«Questa – ha proseguito Cordella - non è la sola iniziativa nell visione di una Busachi turistica, ci vogliono tempo e risorse economiche». Voto unanime anche sulla convenzione di segreteria tra i comuni di Busachi, Ardauli e Ula Tirso.

L’aula con l’astensione della minoranza ha approvato il rendiconto di gestione . Infine il Consiglio, alla presenza anche del comandante della Compagnia dei carabinieri di Ghilarza , il capitano Lamacchia, della nuova marescialla Fini e del parroco, ha conferito al Maresciallo Mirko Lorefice una targa di ringraziamento per i numerosi anni di servizio prestati a Busachi.

© Riproduzione riservata